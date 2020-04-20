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20.04.2020 - 19:53 |

Asır Eş Anlamlısı Nedir? Asır Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Asır, Türkçede sık kullanılmakta olan kelimelerden birisidir. Özellikle, anlamı bakımından sıkça tercih edilmekte olan asır kelimesi ne demek, asır kelimesinin eş anlamlısı ve TDK'ya göre asır nedir öğrenebilir, rahatlıkla cümlelerinizde kullanabilirsiniz. Asır kelimesini detaylarıyla derledik.

Asır Eş Anlamlısı Nedir? Asır Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapça kökenli bir kelime olan asır kelimesinin anlamı, 'yüzyıl'dır. Yüz yıllık zaman evresini kapsayan bir tarih deyimidir.

Asır Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre asır kelimesinin en çok bilinen ve kullanılan anlamı 'yüzyıl'dır. Arka arkaya gelen 100 yılı belirtmek için kullanılır. Bir diğer anlamı 'çağ'dır. Eş anlamlısı 'devir' olarak kullanılmakta olan asır kelimesinin, zıt anlamı yoktur. Bu kelimelerin her biri, birbiri yerine kullanılabilir.

Asır Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Dilimizde, asır kelimesinin anlamdaşı, eşanlamlısı olan kelimeler; devir, yüzyıl, çağ'dır. Bu kelimelerle verilebilecek örnekler şu şekildedir; 'Bu yüzyıl zorlu geçecek'. ' Bu çağda, kadınların okuması ve çalışması kendi ayakları üstünde durmaları açısından önemlidir.' , ' Bu devrin kahinleri, başa gelen bazı toplumsal olayları önceden bilmişler.' Cümlelerde görebileceğiniz üzere, asır kelimesinin tüm anlamdaşları birbiri yerine kullanılmıştır.

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