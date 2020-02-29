Asker aileleriyle gözyaşı döktü

CHP yönetimi, İdlib’de yaşanan gelişmeler üzerine alarm durumuna geçti. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece katıldığı televizyon programının ardından, kurmayları tarafından saldırı konusunda bilgilendirildi. CHP lideri, bunun üzerine Ankara’daki MYK üyeleri ve grup başkanvekillerini, “acil” toplantıya çağırdı. Saat 23.00 sıralarında başlayan toplantı 04.00’e kadar devam etti. Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 01.50’de bir açıklama yaparak, MYK’da alınan karar gereğince, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı.



Kılıçdaroğlu, bu sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu görüşmede, iktidarın İdlib’de yaşanan gelişmelerle ilgili TBMM’ye mutlaka bilgi vermesi gerektiğini vurguladı. MYK toplantısına, yolda olan genel başkan yardımcılarının da katılabilmesi için 04.00 sıralarında son verildi. MYK, dün 11.00’de yeniden toplandı. Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bu süreçte herhangi bir temas yaşanmadı.



Hatay’a heyet



Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, şehir dışında bulunan tüm milletvekilleri Ankara’ya çağrıldı. Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü Hatay’a da milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderildi. Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de toplantı halinde olan MYK’ya bölgeden bilgiler aktardı. Kılıçdaroğlu, saldırı gecesi İdlib’deki bazı askerlerin yakınlarıyla da telefonla görüştü. İlk şehit haberini partisinin Reyhanlı örgütünden alan Kılıçdaroğlu’nun, “Eyvah şimdi ailelere ne diyeceğiz?” tepkisini gösterdiği bildirildi. Çok sayıda asker ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu’nun, bölgedeki bir subayın annesini sakinleştirmeye çalışırken ise gözyaşı döktüğü aktarıldı. Saldırının ardından yapılan MYK toplantısına iki askeri danışmanın da katılarak sunum yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantılarında saldırıyı değerlendirirken, “Dünyanın en kahraman ordusunu, bizim çocuklarımızı hava desteği olmadan oraya yollamak, ordumuzun gücünü kırma çalışmasıdır” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “İdlib’de ne işimiz var? İdlib de, Suriye de Libya da bir askerimizin tırnağı etmez. Bu bilgi akışının kesilmesi, böyle bir kahraman ordunun sevk ve idaresindeki siyasi yetersizliği gösteriyor” ifadesini kullandığı kaydedildi.

Akar’la görüşemedi



Kılıçdaroğlu’nun, saldırı gecesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla aradığı öğrenildi. CHP kaynakları, Akar’ın aramaya geri dönüş yapmadığını bildirdi. Durumu kurmaylarıyla paylaşan Kılıçdaroğlu’nun “Demek ki diyecek bir şeyleri yok” dediği belirtildi.



‘Kayıplarımız büyük acımız tarifsiz’



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün CHP MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. TBMM’yi bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar yerine, seçilmiş Erdoğan tarafından yapılması TBMM’nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir” dedi. Öztrak, şunları kaydetti: “Yılın en kısa ayında en uzun geceyi yaşadık. Kayıplarımız büyük, acımız tarifsizdir. TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırma kararı almıştık. Bu toplantı çağrımız, Anayasamızdaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu, birlik ve bütünlük içinde, yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Öncelikle, Türk ordusu, TBMM’nin ordusudur. Anayasamıza göre Başkomutanlık, TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz bir bütündür. Onlarca şehidi varken, TBMM’nin buna sessiz kalarak, hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez. İkinci olarak; Anayasamıza göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Ulusumuzu derin bir üzüntüye boğan bu meselede, TBMM’yi bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar yerine, seçilmiş sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM’nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir.”



CHP, TBMM’nin bugün saat 14.00’te İdlib gündemiyle toplanması için TBMM Başkanlığı’na önerge verildi. CHP milletvekillerine gönderilen yazıda ise, bu talebin karşılanmaması durumunda Kılıçdaroğlu başkanlığında parti grup toplantısının gerçekleştirileceği bildirildi.