Asker uğurlama törenine yasak

Koronavirüse karşı her kesimden “Evde Kal” çağrıları yapılırken, şehirler arası otübüs terminallerinde asker uğurlama törenlerindeki yoğunluk ihmalleri gözler önüne serdi. Başta Ankara Şehirlerarası Otobüs Teminal İşletmesi (AŞTİ), İstanbul Esenler Otogarı, Konya, Bursa olmak üzere, pek çok il otogarında asker uğurlayanların halay çekerken ya da askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yakınlarını vatani göreve uğurlayan kişiler, sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen terminalde kalabalık oluşturdu. Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti. Konya’daki terminalde meşale de yakıldı.



Uyarı sonrası yasak

Görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” uyarısında bulundu.



İçişleri Bakanlığı ardından 81 il valiliğine “asker uğurlama töreni” ile ilgili yazı gönderdi. Yazıda, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer ve toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı. Yazıda askere gidecekler için toplu olarak uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun salgın riskini artıracağının değerlendirildiği belirtilerek bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği kaydedildi. Valiliklerden, bu kapsamda söz konusu faaliyetlere geçici süreliğine izin verilmemesi için il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.



Yasağa uymayana ceza



Gaziantep Valisi Davut Gül de twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır” dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi de, AŞTİ’de artık termal kamera nezaretinde tek giriş noktasından Ankara’ya gelen yolcuların giriş yapabileceğini duyurdu. Şehrin diğer bölgelerindeki indirme bindirme noktaları da geçici süreyle iptal edildi.



Kışlalarda virüs önlemi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs sebebiyle bedelli askerlik yapacakların celp tarihlerini henüz belirlenmeyen ileri bir tarihe ertelerken, yedek subay-astsubay ile 6 ay silah altına alınacak er-erbaşlarda bir ertelemeye gitmedi. Akıllara “Kovid-19 yeni askerlerle karargah ve birliklere taşınır mı?” sorusu geldi. Milliyet’e konuşan güvenlik kaynakları, “Yeni erlerin kullandıkları koğuş, yemekhane, tesisler ayrı. Önalıcı tedbir ve muayene kontrol işlemleri de girişlerde yapılıyor” bilgisini verdi. MSB de dün yemekhanelerde askerlerin aralıklı oturarak virüsten korunduğunu açıkladı.