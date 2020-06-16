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16.06.2020 - 19:47 | | DHA

Asker uğurlamasına katılan kişi corona virüs'e yakalandı! 14 ev karantinada

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, asker uğurlamasına katılan bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İzmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu  kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti.

Yapılan çalışma  kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı. Karar üzerine ilçenin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Taksim'de uyarılara rağmen maske takılmıyorCorona virüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.
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