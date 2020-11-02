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02.11.2020 - 15:14 | | İHA

Askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü

 Didim’de 23 yaşındaki Deniz Çınar'ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Askerden izne geldiği öğrenilen Çınar'ın en yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cinayetin, uzun süredir ayrı olan iki arkadaşın birlikte alkol alıp eğlendikten sonra alkolün etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işlendiği öğrenildi.

Askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü

Aydın Didim’in Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demircide çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın cansız bedeni 1 Kasım Pazar sabahı yaşadığı evin sokağında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde işe giden ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan Deniz Çınar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan Didim Jandarması olayı kısa sürede aydınlattı. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar’ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Ö. (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Çınar'ın en yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve askerden izinli geldiği öğrenilen Ahmet Ö.'nün, ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ahmet Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Deniz Çınar’ın ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyeniköy’de toprağa verileceği belirtildi.

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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