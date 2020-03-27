MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Askeri araç devrildi! Yaralılar var...
ABONE OL
27.03.2020 - 15:00 | | DHA

Askeri araç devrildi! Yaralılar var...

Kahramanmaraşın'ın Türkoğlu ilçesinde askeri, aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2  uzman çavuş yaralandı. Bir süre sonra aynı bölgede uzman çavuş V.D., yönetimindeki otomobilindeki otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. Yaralı 3 asker hastanede tedaviye alındı.

Askeri araç devrildi! Yaralılar var...

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden askeri araç, Beyoğlu Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan ve yaralanan 2 uzman çavuş ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİREĞE ÇARPAN UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Askeri aracın devrilmesinin kısa bir süre sonra aynı noktada uzman çavuş V.D. yönetimindeki 46 E 5963 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan V.D., ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi süren 3 uzman çavuşun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındılmanya'da rap müzik yapan Felix Krull (28) halka açık alanlarda bulunan objeleri yaladığı görüntüleri 'Coronachallenge' (Corona meydan okuması) adı altında sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Berat Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri

    Berat Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldı

    Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldı

    Sıradaki Haber