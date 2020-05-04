04.05.2020 - 20:01 |
Askerlik terhis tarihleri (zamanı) BELLİ OLDU! - 2020 askerlik celp ve terhis tarihleri açıklandı!
Askerlik terhis tarihleri ile ilgili beklnenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce askerin ve ailelerinin heyecanla araştırdığı Askerlik terhis ve celp tarihlerini yayınladı...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.