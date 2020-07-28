28.07.2020 - 12:17 |
Askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri ne zaman belli olacak?
Ağustos ayına sayılı günler kaldı. Ağustos ve eylül ayı, binlerce kişi için silahaltına girmek demek... Milli Savunma Bakanlığı Haziran ayında duyuru yaparak sevk yerleri hakkında açıklamada bulunmuştu. Şimdi sıklıkla Askerlik yerleri açıklandı mı? sorusu soruluyor.
Askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrilmiş durumda... Ağustos ayına girmemize 3 gün kaldı ve binlerce kişi nerede askerlik yapacağını öğrenmeye çalışıyor. Sıklıkla Askerlik yerleri açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.
Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandıİstanbul Şile'de, cadde üzerinde bir iş yerinin kapısına asılan Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir gencin bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.