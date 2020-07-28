Askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrilmiş durumda... Ağustos ayına girmemize 3 gün kaldı ve binlerce kişi nerede askerlik yapacağını öğrenmeye çalışıyor. Sıklıkla Askerlik yerleri açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.