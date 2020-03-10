Mayıs celbi Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2020/2)

Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar açıklandı. Şubat ayında yayımlanan duyuru sonrası Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? soruları da gündeme geldi.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.