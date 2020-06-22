Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kanal D yayın akışı pazartesi

Hafta içi her gün Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri ekrana geliyor. İzleyiciler ise büyük ilgiyle diziyi yakından takip ediyor. Bugün de Aşk-ı Memnu izlemek isteyenler, dizinin yayın saatinde Güneşi Beklerken dizisinin yayınlandığını gördü ve meraklandı. Peki Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşteKanal D yayın akışı pazartesi

AŞKI MEMNU NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Zalim İstanbul FİNAL

00:15 Cehennemden Kaçış

02:00 Cehennemden Kaçış

03:30 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR