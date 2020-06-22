Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kanal D yayın akışı pazartesi
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk-ı Memu tekrar bölümleriyle her sabah izleyici karşısına çıkıyordu. Usta oyuncuların yer aldığı ve dikkat çeken konusuyla ilk günkü heyecanıyla izlenilen Aşk-ı Memnu dizisi bugün neden yok? Aşkı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı Pazartesi...
Hafta içi her gün Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri ekrana geliyor. İzleyiciler ise büyük ilgiyle diziyi yakından takip ediyor. Bugün de Aşk-ı Memnu izlemek isteyenler, dizinin yayın saatinde Güneşi Beklerken dizisinin yayınlandığını gördü ve meraklandı. Peki Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşteKanal D yayın akışı pazartesi
AŞKI MEMNU NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
20:00 Zalim İstanbul FİNAL
00:15 Cehennemden Kaçış
02:00 Cehennemden Kaçış
03:30 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR