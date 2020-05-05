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05.05.2020 - 07:00 |

‘Askıda fatura’ uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla “askıda fatura” uygulaması geliştirdi.

‘Askıda fatura’ uygulaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: “İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB’nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan ‘askıda fatura’ uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ’a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek.” l İSTANBUL AA

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‘Askıda fatura’ uygulaması

‘Askıda fatura’ uygulaması

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