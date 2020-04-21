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21.04.2020 - 19:19 |

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Gündelik yaşam içerisinde halk arasında en sık kullanılan atasözlerinden biri aslan yattığı yerden belli olur cümlesidir. Her ne kadar çok fazla değerlendirilse bile yine de tam olarak anlamı öğrenilmeye çalışılmaktadır. Peki, aslan yattığı yerden belli olur atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Pek çok insanın kulağına aslan yattığı yerden belli olur atasözü mutlaka gelmiştir. Bu atasözünün anlamı ise ‘İnsanların yaşadıkları yerin ve davranışlarının nasıl biri olduğunu anlatması’ şeklinde tabir edilebilir.

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir?

TDK’ya göre ele alındığında aslan yattığı yerden belli olur atasözünün anlamı ‘İnsanların davranışları ile beraber yaşadıkları yerin onu en iyi şekilde anlatabileceği’ tabiri çıkmaktadır. Bu durum yatağı ya da evi ve sosyal yaşamdaki davranışları üzerinden ile alınabilmektedir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri kısa ve özlü öğütler olarak bilinir. Bu öğütler insanların yaptığı bazı hataları gösterebilmektedir. Ya da belli bir durumu ifade edebilir. Bu noktada aslan yattığı yerden belli olur sözü de anlamı üzerinden bireysel olarak kişileri ifade eder.

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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