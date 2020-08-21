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21.08.2020 - 17:26 |

Asuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı? Asuman'la Sevgili Dünürüm'de kim birinci oldu?

SHOW TV'nin yeni yarışması Asuman'la Sevgili Dünürüm Programının ilk haftası sona erdi. Asuman Dabak'ın sunumuyla ekrana gelen yemek yarışmasında ilk birinci kim oldu? Gelin, annesi ve kayınvalidesiyle mutfağa girdiği yarışmada diğer gelinler yapılan yemeklere puan veriyor. Peki bu hafta Asuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı? İşte birinci olan isim...

Asuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı? Asuman'la Sevgili Dünürüm'de kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm Programı ilk haftadan büyük ilgi gördü. Hafta içi yapılan yemeklere puanlar verilen yarışmada Cuma günleri final yaşanıyor. Haftanın birincisi tam 10 Bin TL kazanıyor. Peki 17-21 Ağustos 2020 haftası kim birinci oldu?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM KİM KAZANDI?

Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışmasının final bölümü yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın birincisi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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