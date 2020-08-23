Aşure Günü ne zaman 2020? Aşure Gününde olan olaylar neler?

Muharrem Ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Müslümanlar, Muharrem Ayı'nda yapılması gereken ibadetler için hazırlığa geçti. Muharrem Ayı denilince akla ilk gelen Aşure Günü ne zaman olacak? İşte Aşure Günü tarihi...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜNDE OLAN OLAYLAR NELER?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir…