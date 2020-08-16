Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri yılbaşı olan muharrem ayına çok kısa bir süre kaldı. Günler ilerledikçe tam tarih merak ediliyor. İslam alemini muharrem ayı heyecanı sararken Aşure Günü ne zaman? sorusu yoğunlaşmış durumda...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı olan muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü bu yıl 29 Ağustos 2020 tarihine denk geliyor.