16.08.2020 - 14:46 |
Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Muharrem ayı için geri sayım sürerken hicri yılbaşı olan bu ayda Aşure Günü de idarek edilecek. Bu nedenle şu sıralar Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? soruları sıklıkla soruluyor.
Hicri yılbaşı olan muharrem ayına çok kısa bir süre kaldı. Günler ilerledikçe tam tarih merak ediliyor. İslam alemini muharrem ayı heyecanı sararken Aşure Günü ne zaman? sorusu yoğunlaşmış durumda...
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Hicri yılbaşı olan muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başlayacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü bu yıl 29 Ağustos 2020 tarihine denk geliyor.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Kimse kusura bakmasın, mutlaka yıkılacak'Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Ayder Yaylası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'İnşallah hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim olacak' dedi. Kaçak yapılarla ilgili açıklama yapan Erdoğan, 'Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz kimse kusura bakmasın bunların yıkımı olacak. Kimseyi de mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımıyla birlikte haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak' ifadelerine yer verdi.