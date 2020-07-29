29.07.2020 - 12:38 |
ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?
ATA AÖF 3 ders sınavı dün gerçekleşti. Adaylar online olarak sınava katılırken şimdi gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... herkes aynı soruya cevap bulmaya çalışıyor: ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF öğrencileri mezun olmak için sabırsızlanırken 3 ders sınavında ter döktüler. Şimdi heyecanla sonuçlar bekleniyor. Sıklıla cevap aranan soru ise ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? şeklinde... İşte detaylar...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları tarihi hakkında Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Final sınavlarının sonuçları 5 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 4 Ağustos Salı gününe çevrilmiş durumda...
Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' ürettiERZURUMLU baklava ustası Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretti. Günde 120 tepsi mor baklava yapan Atiş, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere yurt genelindeki şeker hastalarından gelen siparişleri karşılıyor.