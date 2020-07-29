ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

ATA AÖF öğrencileri mezun olmak için sabırsızlanırken 3 ders sınavında ter döktüler. Şimdi heyecanla sonuçlar bekleniyor. Sıklıla cevap aranan soru ise ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? şeklinde... İşte detaylar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları tarihi hakkında Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Final sınavlarının sonuçları 5 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 4 Ağustos Salı gününe çevrilmiş durumda...