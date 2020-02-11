ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçların açıklanma tarihi ne zaman?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 1-2 Şubat tarihinde sınava giren öğrenciler, sonuç tarihini öğrenmek için bu soruya cevap arıyor. Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken duyuru olup olmadığı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.