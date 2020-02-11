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11.02.2020 - 10:33 |

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçların açıklanma tarihi ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınavına giren öğrenciler aradan 9 gün geçerken sonuç tarihini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sonuçlarının 5 günlük kısa bir sürede açıklanmasının ardından öğrenciler sık sık "ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçların açıklanma tarihi ne zaman?

 

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 1-2 Şubat tarihinde sınava giren öğrenciler, sonuç tarihini öğrenmek için bu soruya cevap arıyor. Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken duyuru olup olmadığı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

    İnşaatta şarkı söyleyen genç Murat Akbaşlı: Sanatçı olmak isterim!Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli’nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.
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