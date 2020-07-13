ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF öğrencilerinin onlie sınavları geçen hafta sona erdi. Soru ve cevaplar 11 Temmuz'da resmi siteden yayımlandı. Soru ve cevapları inceleyen öğrenciler sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuçlar bekleniyor. Bu nedenle de ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündem olmuş durumda...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sonuçları hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama henüz yok. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün içinde açıklanmıştı. Yeni sınav sonuçları içinse gözler 15 Temmuz'a çevrilmiş durumda...