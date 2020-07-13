13.07.2020 - 09:51 |
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF bahar dönemi soru ve cevapları 11 Temmuz'da adaylarla paylaşıldı. Şimdi binlerce kişinin gözü kulağı sonuçlara çevrilmiş durumda... Sıklıkla ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? sorusu yöneltiliyor. İşte ayrıntılar...
ATA AÖF öğrencilerinin onlie sınavları geçen hafta sona erdi. Soru ve cevaplar 11 Temmuz'da resmi siteden yayımlandı. Soru ve cevapları inceleyen öğrenciler sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuçlar bekleniyor. Bu nedenle de ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündem olmuş durumda...
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ATA AÖF sonuçları hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama henüz yok. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün içinde açıklanmıştı. Yeni sınav sonuçları içinse gözler 15 Temmuz'a çevrilmiş durumda...
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası! "Bıçak getirin bana"Taksim Meydanı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga “Dövüş Kulübü” filmini aratmadı. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.