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10.07.2020 - 12:56 |

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sınavları dün sona erdi. Öğrencileri sınav sonucu heyecanı sardı. Binlerce kişi hep bir ağızdan aynı soruyu soruyor: ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Temuz'da başlayan ATA AÖF bahar yarı yıl sınavları 9 Temmuz'da sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının 1 gün sora açıklanması ATA AÖF öğrencilerinde büyük bir beklenti oluşturdu. Sabahtan bu yana sıklıkla ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları soruluyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sonuçları hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama henüz yok. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün içinde açıklanmıştı. Yeni sınav sonuçları içinse gözler 15 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

 

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