03.02.2020 - 10:00 |
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Soru ve cevaplar açıklandı mı?
ATA AÖF bütünleme sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınavda ter döken binlerce öğrenci testler biter bitmez sonuçlara odaklandı. Sonuç tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Soru ve cevaplar açıklandı mı?" sorularına cevap aradı.
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF bütünleme sınavına giren öğrenciler bu soruya cevap arıyor. Soru ve cevapları da bekleyen öğrenciler aramalarını hızlandırmış durumda... İşte konuya dair bilgiler...
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.