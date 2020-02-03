ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Soru ve cevaplar açıklandı mı?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF bütünleme sınavına giren öğrenciler bu soruya cevap arıyor. Soru ve cevapları da bekleyen öğrenciler aramalarını hızlandırmış durumda... İşte konuya dair bilgiler...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.