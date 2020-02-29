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29.02.2020 - 00:59 | | AA

Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yeliÄŸi ileÂ  SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yeliÄŸi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu Ã¼yelikleri ile 3Â  Ã¼niversiteye rektÃ¶r atanmasÄ±na iliÅŸkin atama kararlarÄ± Resmi Gazete'deÂ  yayÄ±mlandÄ±.Â

Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan atamaÂ  kararlarÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yeliÄŸine DoÃ§. Dr.Â  Zeynep MÃ¼jde Sakar ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± KuruluÂ  Ã¼yeliÄŸine Ahmet Selim KÃ¶roÄŸlu atandÄ±.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu Ã¼yeliklerine ise ÃœniversitelerarasÄ± KurulcaÂ  seÃ§ilen Prof. Dr. Mehmet ÅžiÅŸman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi

Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Musa KazÄ±mÂ  ArÄ±can, Ä°stanbul Gedik Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Nihat AkkuÅŸ veÂ  KTO-Karatay Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Bayram Sade atandÄ±.

Vergi mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n atamasÄ± yapÄ±ldÄ±

AyrÄ±ca, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±k bulunan vergiÂ  mÃ¼fettiÅŸliklerine, yapÄ±lan yeterlilik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ± gÃ¶steren 1037 vergiÂ  mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n atamalarÄ± da yapÄ±ldÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'KapatmayacaÄŸÄ±z' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, milletvekilleriyle buluÅŸma toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±ra yürüyen mültecileri hatÄ±rlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'EÄŸer bu böyle giderse biz kapÄ±larÄ± açmak zorunda kalacaÄŸÄ±z.' RahatsÄ±z oldular. Ä°nanmadÄ±lar bizim bu söylediÄŸimize. Biz de dün ne yaptÄ±k? KapÄ±larÄ± açtÄ±k. Åžimdi bu sabah itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 18 bin oldu kapÄ±larÄ± zorlayÄ±p geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapÄ±larÄ± bundan sonraki süreçte de kapatmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
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