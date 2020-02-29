Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yeliÄŸi ileÂ SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yeliÄŸi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu Ã¼yelikleri ile 3Â Ã¼niversiteye rektÃ¶r atanmasÄ±na iliÅŸkin atama kararlarÄ± Resmi Gazete'deÂ yayÄ±mlandÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan atamaÂ kararlarÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yeliÄŸine DoÃ§. Dr.Â Zeynep MÃ¼jde Sakar ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± KuruluÂ Ã¼yeliÄŸine Ahmet Selim KÃ¶roÄŸlu atandÄ±.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu Ã¼yeliklerine ise ÃœniversitelerarasÄ± KurulcaÂ seÃ§ilen Prof. Dr. Mehmet ÅžiÅŸman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi
Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Musa KazÄ±mÂ ArÄ±can, Ä°stanbul Gedik Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Nihat AkkuÅŸ veÂ KTO-Karatay Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Bayram Sade atandÄ±.
Vergi mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n atamasÄ± yapÄ±ldÄ±
AyrÄ±ca, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±k bulunan vergiÂ mÃ¼fettiÅŸliklerine, yapÄ±lan yeterlilik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ± gÃ¶steren 1037 vergiÂ mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n atamalarÄ± da yapÄ±ldÄ±.
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