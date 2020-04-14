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14.04.2020 - 02:03 |

Atama kararları Resmi Gazete'de

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Murat Gündoğdu getirildi, Bakanlığın Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ise görevden alındı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine Uzman Dr. Mehmet Akif Şahin getirildi.

 

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