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24.04.2020 - 18:41 |

Ataşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Ataşehir Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu bir yerden başka bir yere yapılacak olan posta gönderisinde vatandaşlardan istenilen rakamların toplamıdır. İstanbul ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin de ayrı ayrı posta kodları kullanılır. Bu ilçelerden birisi de Ataşehir ilçesidir. Peki, Ataşehir posta kodu nedir? İstanbul Ataşehir mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

Ataşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Ataşehir Mahallelerinin Posta Kodları

 Her ilçenin birbirinden farklı posta kodları bulunur. Posta kodları bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan posta gönderilerinde kullanılır. Ataşehir ilçesinin posta kodu ise 34758 numarasıdır.

 Ataşehir Posta Kodu 

 Posta kodlarının ilk iki haneleri bağlı oldukları illerin plaka kodlarıdır. Vilayetlere bağlı her ilçeninde birer posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları PTT tarafından sağlanmaktadır. Ataşehir ilçesinin posta kodu ise 34758 numarasıdır.

 İstanbul Ataşehir Mahalleleri Posta Kodları

 İstanbul'un Ataşehir ilçesinde birçok mahalle bulunur. Bulunan her mahallenin birbirinden farklı posta kodları bulunmaktadır. Ataşehir ilçesine bağlı mahallelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

 Ataşehir Atatürk Mahallesi: 34758

 Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi: 34888

 Ataşehir İçerenköy Mahallesi: 34752

 Ataşehir İnönü ve Kayışdağı Mahallesi: 34755

 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi: 34750

 Ataşehir Aşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallesi: 34707

 Ataşehir Örnek, Fetih ve Eşatpaşa Mahallesi: 34704

 Ataşehir Mevlana, Mimar Sinan, Yeni Çamlıca ve Yenişehir Mahallesi:34779

 Ataşehir Yenisahra ve Barbaros Mahallesi: 34746

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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