Ataşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Ataşehir Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu bir yerden başka bir yere yapılacak olan posta gönderisinde vatandaşlardan istenilen rakamların toplamıdır. İstanbul ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin de ayrı ayrı posta kodları kullanılır. Bu ilçelerden birisi de Ataşehir ilçesidir. Peki, Ataşehir posta kodu nedir? İstanbul Ataşehir mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Her ilçenin birbirinden farklı posta kodları bulunur. Posta kodları bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan posta gönderilerinde kullanılır. Ataşehir ilçesinin posta kodu ise 34758 numarasıdır.
Ataşehir Posta Kodu
Posta kodlarının ilk iki haneleri bağlı oldukları illerin plaka kodlarıdır. Vilayetlere bağlı her ilçeninde birer posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları PTT tarafından sağlanmaktadır. Ataşehir ilçesinin posta kodu ise 34758 numarasıdır.
İstanbul Ataşehir Mahalleleri Posta Kodları
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde birçok mahalle bulunur. Bulunan her mahallenin birbirinden farklı posta kodları bulunmaktadır. Ataşehir ilçesine bağlı mahallelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.
Ataşehir Atatürk Mahallesi: 34758
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi: 34888
Ataşehir İçerenköy Mahallesi: 34752
Ataşehir İnönü ve Kayışdağı Mahallesi: 34755
Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi: 34750
Ataşehir Aşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallesi: 34707
Ataşehir Örnek, Fetih ve Eşatpaşa Mahallesi: 34704
Ataşehir Mevlana, Mimar Sinan, Yeni Çamlıca ve Yenişehir Mahallesi:34779
Ataşehir Yenisahra ve Barbaros Mahallesi: 34746