Ataşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Ataşehir Mahallelerinin Posta Kodları

Her ilçenin birbirinden farklı posta kodları bulunur. Posta kodları bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan posta gönderilerinde kullanılır. Ataşehir ilçesinin posta kodu ise 34758 numarasıdır.

Ataşehir Posta Kodu

Posta kodlarının ilk iki haneleri bağlı oldukları illerin plaka kodlarıdır. Vilayetlere bağlı her ilçeninde birer posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları PTT tarafından sağlanmaktadır. Ataşehir ilçesinin posta kodu ise 34758 numarasıdır.

İstanbul Ataşehir Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde birçok mahalle bulunur. Bulunan her mahallenin birbirinden farklı posta kodları bulunmaktadır. Ataşehir ilçesine bağlı mahallelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

Ataşehir Atatürk Mahallesi: 34758

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi: 34888

Ataşehir İçerenköy Mahallesi: 34752

Ataşehir İnönü ve Kayışdağı Mahallesi: 34755

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi: 34750

Ataşehir Aşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallesi: 34707

Ataşehir Örnek, Fetih ve Eşatpaşa Mahallesi: 34704

Ataşehir Mevlana, Mimar Sinan, Yeni Çamlıca ve Yenişehir Mahallesi:34779

Ataşehir Yenisahra ve Barbaros Mahallesi: 34746