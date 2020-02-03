Ataşehir'de 14 katlı apartmanda yangın

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitenin 14. katındaki dairenin mutfağında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle dairede yaşayanlar ve site sakinleri kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine ekipler yangına müdahale etti. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
Bir site sakini "dumanları görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Doğalgazı kapattık. Dairede oturanlar dışarı çıktı. Mutfaktan çıkmış." diye konuştu.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.