Olay geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde AtaÅŸehir'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte dÃ¼ÄŸÃ¼ne giden 7 yaÅŸÄ±ndaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babasÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼ndeyken dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak arkadaÅŸÄ±yla caddede oynamaya baÅŸladÄ±. Bir sÃ¼re sonra cadde Ã¼zerinde ilerleyen bir Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ aniden yola fÄ±rlayan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸa Ã§arptÄ±. OlayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar Demirci'nin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. DÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunan davetliler ise kaza sonrasÄ± olay yerinde toplandÄ±.Â Ä°hbar Ã¼zerine caddeye saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ± Ã§ocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunun durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis ekipleri deÂkoronavirÃ¼s tedbirlerine uymadÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daÄŸÄ±ttÄ±.

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