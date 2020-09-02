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02.09.2020 - 09:48 | | DHA

AtaÅŸehir'de caddede oynayan çocuÄŸa otobüs çarptÄ±!

Ä°stanbul AtaÅŸehir'de ailesiyle birlikte dÃ¼ÄŸÃ¼ne giden 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa cadde Ã¼zerinde oyun oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada otobÃ¼s Ã§arptÄ±. O anlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.

Olay geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde AtaÅŸehir'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte dÃ¼ÄŸÃ¼ne giden 7 yaÅŸÄ±ndaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babasÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼ndeyken dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak arkadaÅŸÄ±yla caddede oynamaya baÅŸladÄ±. Bir sÃ¼re sonra cadde Ã¼zerinde ilerleyen bir Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ aniden yola fÄ±rlayan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸa Ã§arptÄ±. OlayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar Demirci'nin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. DÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunan davetliler ise kaza sonrasÄ± olay yerinde toplandÄ±.Â  Ä°hbar Ã¼zerine caddeye saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ± Ã§ocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunun durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis ekipleri deÂkoronavirÃ¼s tedbirlerine uymadÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daÄŸÄ±ttÄ±.

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AtaÅŸehir'de caddede oynayan çocuÄŸa otobüs çarptÄ±!Ä°stanbul AtaÅŸehir'de ailesiyle birlikte düÄŸüne giden 7 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸa cadde üzerinde oyun oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada otobüs çarptÄ±. O anlar güvenlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.
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