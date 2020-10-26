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26.10.2020 - 09:01 | | DHA

Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını

Ataşehir'de polisin bir eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 49 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eğlence mekanına koronavirüs baskınından görüntüler
Eğlence mekanına koronavirüs baskınından görüntüler
Eğlence mekanına koronavirüs baskınından görüntüler
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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın yaptı. 06.00 sıralarında ekipler, kapalı olması gereken adreste bulunan kişilere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Mekanda bulunanlar işlem için mekandan çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

Bazı vatandaşların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Mekandan çıkarılan bir kişi "Oto tamircisiyim. Arabayı getirdim onu teslim ettiğim sırada polis arkadaşlar geldi" diye konuştu. İşlem yapılan başka bir kişi ise "Müzisyenim. Müzisyenler 5 aydır işsiz" diye konuştu. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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