04.11.2020 - 13:27 | | DHA
Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Ataşehir Kayışdağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.
Ataşehir Devriye Ekipler Amirliği'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kafe restoran ve kahvelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde müşteri ve çalışanalar, sosyal mesafe, maske, hijyen ile ilgili kontrolden geçirilerek, kurallara uymaları yönünden uyarıldı.
NEFES ALAMIYORUM
Denetimlerde maske takmadığı görülen kahvehane sahibine 900 lira ceza kesildi. Ceza üzerine "Maskeyle nefes alamıyorum" diyen kişiye ise polis "Hiç nefes almamaktan iyidir" karşılığını verdi.
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.