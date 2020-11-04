MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
ABONE OL
04.11.2020 - 13:27 | | DHA

Ataşehir'de koronavirüs denetimleri

Ataşehir Kayışdağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Ataşehir'de koronavirüs denetimleri

Ataşehir Devriye Ekipler Amirliği'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kafe restoran ve kahvelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde müşteri ve çalışanalar, sosyal mesafe, maske, hijyen ile ilgili kontrolden geçirilerek, kurallara uymaları yönünden uyarıldı.

NEFES ALAMIYORUM 

Denetimlerde maske takmadığı görülen kahvehane sahibine 900 lira ceza kesildi. Ceza üzerine  "Maskeyle nefes alamıyorum" diyen kişiye ise polis "Hiç nefes almamaktan iyidir" karşılığını verdi.

Ataşehirde koronavirüs denetimleri

 

Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD seçim sonuçları canlı takip: ABD yeni başkanı kim oldu 2020? Eyalet eyalet Amerika delege sayısı nedir?

ABD seçim sonuçları canlı takip: ABD yeni başkanı kim oldu 2020? Eyalet eyalet Amerika delege sayısı nedir?

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da seyahat hareketliliği devam ediyor

Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da seyahat hareketliliği devam ediyor

Sıradaki Haber