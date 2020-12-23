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23.12.2020 - 09:22 | | DHA

Ataşehir'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Ataşehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Ataşehir'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Camları film olan minibüslerde ekipler minibüsün içine girerek kontrol etti.

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