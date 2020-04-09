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09.04.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM İstanbul

Atatürk Havalimanı’nda hastane çalışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’da biri Atatürk Havalimanı’nda, diğeri Sancaktepe’de olmak üzere biner yataklı iki hastane inşa edileceğini açıklamıştı.

Atatürk Havalimanı’nda hastane çalışması
ÜNAL ÇAM İstanbul

Sancaktepe’de yapılacak hastane için önceki gün, Atatürk Havalimanı’ndaki hastane için ise dün çalışma başlatıldı. Dün sabah Atatürk Havalimanı’nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait arazide başlayan çalışmaya, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’nda devam edildi. Hastanelerin 45 günde bitirilmesi hedefleniyor. 

Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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