Atatürk Havalimanı’nda hastane çalışması

Sancaktepe’de yapılacak hastane için önceki gün, Atatürk Havalimanı’ndaki hastane için ise dün çalışma başlatıldı. Dün sabah Atatürk Havalimanı’nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait arazide başlayan çalışmaya, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’nda devam edildi. Hastanelerin 45 günde bitirilmesi hedefleniyor.