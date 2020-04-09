09.04.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM İstanbul
Atatürk Havalimanı’nda hastane çalışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’da biri Atatürk Havalimanı’nda, diğeri Sancaktepe’de olmak üzere biner yataklı iki hastane inşa edileceğini açıklamıştı.
ÜNAL ÇAM İstanbul
Sancaktepe’de yapılacak hastane için önceki gün, Atatürk Havalimanı’ndaki hastane için ise dün çalışma başlatıldı. Dün sabah Atatürk Havalimanı’nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait arazide başlayan çalışmaya, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’nda devam edildi. Hastanelerin 45 günde bitirilmesi hedefleniyor.