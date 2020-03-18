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18.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü arşivlerinden Atatürk’ün Milli Mücadele öncesi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına ait olan yaşam güzergâhından pek çoğu ilk kez ortaya çıkan çarpıcı kareler yayımladı.

Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

O dönemde kahramanlıklarıyla Türkiye’nin geleceğini inşa eden, başta Atatürk olmak üzere milletin zorlu şartlar altındaki mücadelesi ve bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı tarihsel serüven, fotoğraflarla bir asır sonra tekrar canlandı. 


Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları




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