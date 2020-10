‘Ateş bizi kovalıyordu’

Hatay’ın Belen İlçesi’nde cuma günü sabah 10.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle ilçedeki yerleşim yerlerine sıçradı. Burada bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi. Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edilirken, yangında can kaybı yaşanmadı. Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 33 saat süren yangın önceki akşam kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve belediye ekipleri, yangından zarar gören yerleşim yerlerini gezerek notlar aldı.

Acı görüntüler

Yüzlerce hektar ormanı küle döndüren yangının yol açtığı yıkım, sabahın ilk ışıklarıyla daha da görünür hale geldi. Yanmış hayvan cesetleri, çocukların küle dönmüş bisikletleri yürek burktu. Yangının çıkış nedenine dair incelemeler sürerken, terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı iddiası gündeme geldi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Yangının çıkış sebebiyle ilgili net bir şey söylemek için henüz çok erken olsa da aynı anda farklı noktalardan alevlerin yükselmesi nedeniyle yangının insan kaynaklı çıktığını söyleyebiliriz. Normalde aynı anda farklı bölgelerde bu tür yangınların çıkması için yıldırım düşmesi veya benzeri bir olayın meydana gelmesi gerekir. Fakat bölgede böyle bir durum söz konusu değil” değerlendirmesini yaptı.

Alev topları

Yangının en etkili olduğu yerleşim yerlerinden biri de Belen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ydi. Mahallede onlarca ev kullanılamaz hale geldi. Evi kullanılmaz durumda olan Emin Melekoğlu (42) “Yangın cuma günü çıktı ancak henüz bizim buraya kadar gelmemişti. Ancak dün ve önceki gün çok etkili bir rüzgâr vardı. Sabah 10.00 gibi de bizim evlerin hemen altı yanmaya başladı. Dumanı görmemizle alev toplarının evlere yetişmesi bir oldu. Herkes o panikle kaçmaya başladı. Ateş resmen bizi kovalıyordu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Korkunçtu. Bizim apartmanda 10 daire kullanılmaz halde. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması” diye konuştu.

‘Kozalaklar artırdı’

“Her şeyimiz gitti” diyen Erken Başaran da, “Burada yaşayan insanlar diri diri yanacaktı. Her şey 5 dakika içinde oldu. Alevler birden her yeri sardı. Korku filmi gibiydi. Herkes can havliyle kaçıyordu. Buralar hep çam ve kozalak, yangının kısa sürede bu kadar büyümesinde bunun da etkisi var. Allah bir daha kimseye böyle bir kâbus yaşatmasın. Ölümden döndük. Hatay bu yıl 50 derece sıcaklığı gördü, hiç yangın çıkmadı. Bu yangını çıkaranlar Allah’ından bulsun” ifadelerini kullandı.

Mezarlık bile yandı

Tamamen kullanılmaz olan evlerden birine girdiğimizde kahvaltı sofrasının yarım bırakıldığı dikkat çekerken, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir mezarlığın da yandığı görüldü.

‘Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da incelemelerde bulundu. Yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltında olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Soylu, “Tabi dünden itibaren Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanaat söz konusu. Tabi bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın yaklaşık 2 yıldan beri kendi elemanlarına ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır. Buna ait güvenlik birimlerimiz gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır” dedi.

‘Doğrudan insana zarar verildi’

Bölgede yaşayan ve evi yanan İzmirna Ergun (48) şunları söyledi: “Sabah saat 10.00’da başladı. Ormanlık alandaki alevler evlere doğru gelmeye başladı. Alev topları birden kapımıza geldi. Her şey o kadar ani oldu ki. Alevleri görür görmez herkes kaçmaya başladı. Alevlerin yanı sıra çok fazla sis bulutu vardı. Göz gözü görmüyordu. Yangının neden çıktığına dair çok fazla iddia var. Ama kim sebep olmuşsa Allah belasını versin. Eğer bilinçli yapılmışsa, ki öyle görünüyor, bu ormana falan değil, doğrudan insana zarar vermek için yapılmış. Yanan yerlerin hepsi de yerleşim yerlerinin olduğu alanlar.”

‘Binlerce ağaç ve canlı yok edildi’

İbrahim Cebişci (66) isimli vatandaş yangının kundaklamadan dolayı çıktığını iddia ederek, “Sadece bizim sitede onlarca ev zarar gördü. Birçoğu kullanılmaz halde. Biz her sabah burada kuş sesleriyle güne uyanıyorduk ama onu da yok ettiler. Binlerce ağaç ve canlı yok edildi. Doğaya, hayvana ve insana bu düşmanlık neden? Olan oldu, bizim yetkililerden tek isteğimiz, sitemizin önünde yanan ormanlık alanı bir an önce temizlesinler. Yanan ağaçlar kaldırılsın. Bütün ağaçlandırmayı kendim yapacağım. Bir ağacın kök salması, büyümesi kolay değil. Zaman kaybetmeden ağaçlandırmayı yapmak istiyorum” dedi.

‘Tarifsiz üzgünüm’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından son günlerde yaşanan tüm orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum.”

‘Sorumlular en kısa sürede bulunacak’

Hatay’daki orman yangını siyasilerin de gündemindeydi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hatay’daki yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp, sorumlular en kısa sürede bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hatay’da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı’mız, AFAD’ımız sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahada. Tespit neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı Hatay’ımıza yapacağımızı ifade etmek istiyorum. l ANKARA Milliyet