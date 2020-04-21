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21.04.2020 - 18:10 |

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ateş düştüğü yeri yakar atasözü günlük hayatta en çok kullandığımız atasözlerinden biridir. Atasözünün anlamı ve atasözünün konusu da merak edilmektedir. Atasözünün anlamını merak edenler TDK sözlüklerinde kısaca atasözünün anlamını araştırmaktadırlar. İşte ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı.

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinde yer almaktadır. Atasözünün anlamını merak edenler son aylarda arama motorları ve çeşitli platformlardan ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamını araştırmışlardır. Ateş düştüğü yeri yakar sözü oldukça fazla kullanılan bir atasözüdür.

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Atasözünün Anlamı Nedir?

Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı nedir sorusunun cevabı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde "Bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez." şeklinde cevabı bulunur.

Her atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde vardır. Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı da bu şekildedir. Ayrıca ateş düştüğü yeri yakar başkası başkasının acısını tam anlamıyla hissedemez ve aynı duyguyu yaşayamaz anlamı taşımaktadır. Kısaca atasözü açıklaması ise bir acıya duyulan gerçek his acının sahibidir. Diğerlerinin duyduğu acı geçicidir.

 

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