Ateşkesi fırsata çevirme girişimi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan geçici ateşkes, Ermenistan’ın Gence’ye yaptığı saldırıyla ilk günden ihlal edilirken, cephe hattında da yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ateşkesi fırsat bilen Ermenistan güçleri, kaybedilen mevzileri yeniden işgal etmek için önceki gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde sızma girişiminde bulundu. Azerbaycan

Savunma Bakanlığı, saldırılara karşılık verilerek, sızma girişimlerinin engellendiğini bildirdi. Yaşanan çatışmalarda, Ermenistan 9. Alayı topçu birlikleri Karabağ’ın güneyindeki Hadrut yönünden geri çekilirken, alayın 5. tabur personeli de zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı. Ermenistan ordusunun 5. ve 522. alay personeli de araçlarını bırakarak geri çekildi.

Tabur Komutanı öldü

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, topçu atışlarıyla Ermenistan 1. Alayı’nın daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağını imha etti. Gece süren çatışmalarda, Ermenistan ordusuna ait 1 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi imha edilirken, çok sayıda Ermeni asker etkisiz hale getirildi. Ermenistan’a ait 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan’ın da çatışmalarda öldüğü öğrenildi.

3 İHA düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2, Ağdam’da da bir İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Bakanlık, Terter bölgesindeki Sugovuşan kasabasının Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurarak, kasabadan görüntüler paylaştı. Ermenistan ise Azerbaycan’ın Ağdam, Terter ve Goranboy illerine ateş açtı.

Sivillere balistik füze

Ateşkes üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, önceki gün ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de sivillerin yerleşim birimine füze ile saldırmış, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Gence’de sivillere ait yerleşim yerini hedef alan füzenin orta menzili balistik füze Elbrus olduğunun belirlendiğini söyledi. Gence halkı ise, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.