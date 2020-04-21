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21.04.2020 - 18:09 |

Atı Alan Üsküdarı Geçti Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çok eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş olan ve herkes tarafından en çok bilinen atasözleri arasında, atı alan Üsküdar'ı geçti cümlesi geliyor. Gün içerisinde yaygın olarak çok fazla kullanılan bir atasözüdür. Peki, “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Atı Alan Üsküdarı Geçti Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

 

Atı alan Üsküdar'ı geçti TDK’ya göre anlamı açısından ‘Fırsat kaçtı ve artık yapılacak bir durum kalmadı’ şeklinde tabir edilmektedir.

Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Atasözünün Anlamı Nedir?

Yaygın şekilde halk arasında Atı alan Üsküdar'ı geçti atasözü çok sık kullanılmaktadır. Bazı fırsatlar insanın eline geçtiği zaman onun zamanında değerlendiremez. Ve hatta çoğu zaman önemli fırsatları kaçırırlar ve pişmanlık duyabilirler. İşte böyle durumlarda Atı alan Üsküdar'ı geçti atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Öğütler olarak öne çıkan atasözleri Anadolu kültürün en önemli yapıları arasında yer alır. Eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş olan atasözleri, insanların gerektiği zamanda kullandığı kısa deyimler olarak öne çıkıyor. Bu atasözlerinden biri olarak Atı alan Üsküdar'ı geçti cümlesi ise Türkiye'de en sık kullanılan çeşitler arasında yer almaktadır.

 

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