‘Atık sular dezenfekte edilmeli’

Kovid-19 pandemisine yönelik merak edilen konulardan biri de su kaynaklarının durumu ile arıtma ve kanalizasyon sistemlerindeki riskler. Şebeke suyunun güvenli olduğunu dile getiren su politikaları uzmanı, Devlet Su İşleri eski yöneticisi Dursun Yıldız, vakaların yoğunlaştığı bölgelerdeki atık suların klorlanması gerektiğini belirtti.



Tedbir amacıyla



Şebeke suyunun güvenli olduğunu dile getiren Yıldız, içme suyu sistemindeki filtreleme ve dezenfeksiyonların virüsü tkisiz hale getirdiğini söyledi. Yıldız şu bilgileri paylaştı: “Virüsün bazı hastaların dışkısında tespit edildiği açıklandı. Dışkıda vücuttan salınan virüs miktarı ve ne kadar süre canlı kaldığı bilinmiyor. SARS ve MERS salgınlarına bakıp, geçmişteki verileri değerlendirdiğimizde risk düşük olsa da arıtma suyunun bir süre tarımsal amaçlı kullanılmaması gerekir. Benzer bir koronavirüs olan SARS pandemisinde, virüsün arıtılmamış kanalizasyonda 2 ile 14 güne kadar yaşadığı tespit edilmişti. 2003 SARS salgını sırasında, kanalizasyon akımı ile ilişkili iletim vardı. Veriler, belediyelerin standart atık su sisteminin klorlama uygulamalarının koronavirüsleri etkisiz hale getirmek için yeterli olabileceğini gösteriyor. Vakaların yoğunlaştığı bir bölge olursa buradaki kanalizsyon sistemleri de salgın geçene kadar klorlanmalı. Atıksu arıtma tesislerinin çıkışına tedbir amaçlı dezenfeksiyon ünitelerinin konması gerekiyor.”



İstanbul için israf uyarısı

İstanbul ve ülke genelindeki su kaynaklarının koronavirüse karşı hijyen tedbirleri kapsamında yüzde 30 daha fazla tüketildiğine dikkat çeken Dursun Yıldız, “Vatandaşlarımız salgın ve hastalık riskine karşı tüm hijyen kurallarına uymalı ve bundan taviz vermemeli. Ancak hijyen kurallarına uyarken su israfından kaçınmalı, muslukları hoyratça kullanmamalıyız. İstanbul başta olmak üzere kurak geçen kış sonrası, günlük su tüketimi normal zamanlardan yüzde 30 daha fazla artmış durumda. Özellikle İstanbul’da su israfı konusuna dikkat edilmeli” dedi.