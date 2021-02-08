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08.02.2021 - 17:11 |

AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınavları 1 Şubat'ta başlayıp 7 Şubat'ta sona erdi. Her zaman olduğu gibi sınav sonrası sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrencisinin dilinde aynı soru var: AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları için bekleyiş başladı. 7 Şubat'ta sona eren sınav sonrası "AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları ne zaman açıklanacak?" araması sıklaştı. İşte sonuçlar için beklenen tarih...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama gelmiş değil. Bir önceki sınav 10 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar 16 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bütünleme sınavının sonuçlarının 13 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

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