AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? Hangi gün açıklanıyor?

Koronavirüs nedeniyle açıköğretim sınavları online olarak gerçekleşti İstanbul Üniversitesi sınavları da 20 Temmuz'da sona erdi. Bugün sınavın ardından 3 gün geçti ve heyecan ve sabırsızlık gitgide artıyor. Sıkça 'AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap aranıyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden açıklama henüz gelmiş değil. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden puanınızı öğrenebilirsiniz.