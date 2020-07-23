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23.07.2020 - 10:46 |

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? Hangi gün açıklanıyor?

AUZEF sonuçları için heyecan dorukta... Geçen seferki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklandığı için bugün beklentiler iyice artmış durumda... Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? Hangi gün açıklanıyor?

Koronavirüs nedeniyle açıköğretim sınavları online olarak gerçekleşti İstanbul Üniversitesi sınavları da 20 Temmuz'da sona erdi. Bugün sınavın ardından 3 gün geçti ve heyecan ve sabırsızlık gitgide artıyor. Sıkça 'AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap aranıyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden açıklama henüz gelmiş değil. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda... 

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden puanınızı öğrenebilirsiniz.

 

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