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05.12.2020 - 00:54 |

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2020 güz dönem vize sınav sonucu sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem vize sınavları 21 - 29 Kasım tarihleri arasında online olarak yapıldı. İÜ AUZEF öğrencileri sınav sonrası güz dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. AUZEF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2020 güz dönem vize sınav sonucu sorgulama

Açıköğretim öğrencileri vize sınav sonuçlarını öğrenecekleri sayfayı sorguluyor. İÜ AUZEF sınav sonuçları esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Açıktan eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci 2020 AUZEF vize sonuçlarını araştırıyor. İşte, 2020 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle online olarak yapılan güz dönemi vize sınavları 21 - 29 Kasım arasında gerçekleştirildi. sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklese de henüz İstanbul Üniversitesi'nden konuya dair açıklama gelmedi. Geçen yıl yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Güz dönemi ara sınavları sınavlarının da önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

2020 AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

 

    Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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