AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2020 güz dönem vize sınav sonucu sorgulama

Açıköğretim öğrencileri vize sınav sonuçlarını öğrenecekleri sayfayı sorguluyor. İÜ AUZEF sınav sonuçları esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Açıktan eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci 2020 AUZEF vize sonuçlarını araştırıyor. İşte, 2020 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle online olarak yapılan güz dönemi vize sınavları 21 - 29 Kasım arasında gerçekleştirildi. sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklese de henüz İstanbul Üniversitesi'nden konuya dair açıklama gelmedi. Geçen yıl yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Güz dönemi ara sınavları sınavlarının da önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021



Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

2020 AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...