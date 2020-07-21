21.07.2020 - 14:39 |
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı dün sona erdi. Şimdi öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Bu nedenle de sıklıkla 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?' sorusuna cevap aranıyor.
Bahar Dönemi çevrimiçi (online) bitirme (final) sınavları 10 Temmuz'da başladı, 20 Temmuz'da sona erdi. Sınav biter bitmez sınava katılan öğrencilerin aklında tek bir soru vardı o da 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklindeydi.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda...