MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
ABONE OL
21.07.2020 - 14:39 |

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı dün sona erdi. Şimdi öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Bu nedenle de sıklıkla 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?' sorusuna cevap aranıyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Bahar Dönemi çevrimiçi (online) bitirme (final) sınavları 10 Temmuz'da başladı, 20 Temmuz'da sona erdi. Sınav biter bitmez sınava katılan öğrencilerin aklında tek bir soru vardı o da 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklindeydi.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

Uçak sert iniş yaptı, faciadan dönüldüAmerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA) ait uçak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da havalimanına sert iniş yaptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Pınar Gültekin kimdir, nerelidir? Pınar Gültekin olayı ne oldu? İşte kan donduran ifade...

Pınar Gültekin kimdir, nerelidir? Pınar Gültekin olayı ne oldu? İşte kan donduran ifade...

Sıradaki Haber