AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Bahar Dönemi çevrimiçi (online) bitirme (final) sınavları 10 Temmuz'da başladı, 20 Temmuz'da sona erdi. Sınav biter bitmez sınava katılan öğrencilerin aklında tek bir soru vardı o da 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklindeydi.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda...