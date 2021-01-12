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12.01.2021 - 16:38 |

AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları için süreç başladı. 10 Ocak gecesi sonra eren sınavın sonuç tarihi büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. İstanbul Üniversitesi'nin tarih vermemesi nedeniyle "AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe geliyor.

AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

 

AUZEF sınavları sona erdi gözler sonuçlarda... Binlerce öğrenci istanbul Üniversitesi'nden duyuru bekliyor. Net tarihin açıklanamaması nedeniyle AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları peş peşe geliyor. İşte bir önceki sınavda yaşanan süreç...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapılmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 1 hafta içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 18 Ocak'a çevrilmiş durumda...

ÜNİVERSİTE'DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

 

Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
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