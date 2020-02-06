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06.02.2020 - 13:38 | | DHA

Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar! Trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da fotoğraflandı.

Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar! Trafiğe kapatıldı
Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar!
Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar!
Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar!
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