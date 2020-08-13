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13.08.2020 - 16:31 | | DhA

Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirenlerin dönmesi ile İstanbul trafiği koronavirüs öncesi yoğunluğuna dönerken, özellikle Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki 5 kilometrelik yolun ortalama 30 dakikada kat edilebildiği belirlendi.

Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

Günün hemen her saatinde yoğun olan Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki karayolundaki yolculuk, yoğun araç trafiği ve sıcak havanın etkisi ile çileye dönüşüyor. Yan yollar da yolcu indirip- bindiren minibüs veya otobüslerin yanı sıra park edilen araçlar nedeniyle sık sık kilitlenmesine neden oluyor.

Bayram tatili ve yıllık izinlerini İstanbul dışında geçirenlerin de dönmesi ile D-100 karayolundaki yolculuk daha da zorlu hale geldi. Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk en üst düzeye ulaşırken arıza yapan araçların bir şeridi tıkaması ile oluşan araç kuyruğunun Topkapı yönünde Esenyurt ve Ambarlı kavşağına, Beylikdüzü yönünde ise Sefaköy'e kadar uzadığı görülüyor.

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