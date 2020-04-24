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24.04.2020 - 18:43 |

AvcÄ±lar Posta Kodu Nedir? Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahallelerinin Posta KodlarÄ±

Posta kodu, iliÅŸkili olduÄŸu il ve ilÃ§enin mahallesine kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n elektronik olarak tarifi olmaktadÄ±r. Posta gÃ¶nderimleri konusunda Ã¶nemli bir yere sahiptir. Bundan dolayÄ± insanlarÄ±n gÃ¶nderileri esnasÄ±nda kullanmayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirmeleri gereken bir durum oluÅŸturmaktadÄ±r. Sizin iÃ§in AvcÄ±lar posta kodu nedir? Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ± konusunu detaylarÄ±yla derledik.Â

AvcÄ±lar Posta Kodu Nedir? Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahallelerinin Posta KodlarÄ±

Ä°ÅŸte AvcÄ±lar posta kodu ve Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ±.

Â AvcÄ±lar Posta Kodu

Â AvcÄ±lar, Ä°stanbul'un ilÃ§elerinden biridir. Her ilÃ§enin de kendisine ait olan bir posta kodu bulunmaktadÄ±r. Ä°stanbul'un AvcÄ±lar ilÃ§esine posta gÃ¶nderimi yapacak olan pek Ã§ok kimse ilgili ilÃ§enin posta kodu nedir sorusunun cevabÄ±nÄ± merak etmekte ve araÅŸtÄ±rma yapmaktadÄ±r. Bu sorunun cevabÄ± ise, AvcÄ±lar ilÃ§esinin posta kodu 34315'tir.Â 

Â Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahalleleri Posta KodlarÄ±

Â Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ± pek Ã§ok insanÄ±n merak ettiÄŸi ve araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konulardandÄ±r. Buna gÃ¶re AvcÄ±lar ilÃ§esinin mahallelerine ait olan posta kodlarÄ± ÅŸunlardÄ±r;Â 

Â AmbarlÄ± Posta Kodu 34315,Â 

Â AmbarlÄ± Mahallesi Posta Kodu 34315,Â 

Â DenizkÃ¶ÅŸkler Mahallesi Posta Kodu 34315,Â 

Â AvcÄ±larmerkez Mahallesi Posta Kodu 34310,Â 

Â Cihangir Mahallesi Posta Kodu 34310,Â 

Â FiruzkÃ¶y Mahallesi Posta Kodu 34325,Â 

Â Tahtakale Mahallesi Posta Kodu 34325,Â 

Â YeÅŸilkent Mahallesi Posta Kodu 34325,Â 

Â GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Mahallesi Posta Kodu 34320,Â 

Â MustafakemalpaÅŸa Mahallesi 34320,Â 

Â Ãœniversite Mahallesi 34320.

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6 asÄ±rlÄ±k Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, corona virüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±Bursa'da, UludaÄŸ yolu üzerinde bulunan 610 yaÅŸÄ±ndaki Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turist tarafÄ±ndan ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle OsmanlÄ± Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asÄ±rlÄ±k çÄ±narÄ±n çevresi ise, koronavirüs salgÄ±nÄ± sebebiyle sessiz kaldÄ±.Bursa'nÄ±n simge çÄ±narlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen 610 yaÅŸÄ±ndaki "Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±", her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turisti gölgesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. GösteriÅŸli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarÄ±yla her yÄ±l binlerce kiÅŸiyi gölgesinde aÄŸÄ±rlayan tarihi çÄ±nar, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahalle sakinlerinin de geçim kapÄ±sÄ± görevini üstleniyor. OsmanlÄ± Devleti'nin kurulduÄŸu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, koronavirüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapÄ± ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanÄ±klÄ±k eden tarihi çÄ±nar, 610 yÄ±ldÄ±r en sessiz günlerini yaÅŸÄ±yor.
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