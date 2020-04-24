AvcÄ±lar Posta Kodu Nedir? Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahallelerinin Posta KodlarÄ±
Posta kodu, iliÅŸkili olduÄŸu il ve ilÃ§enin mahallesine kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n elektronik olarak tarifi olmaktadÄ±r. Posta gÃ¶nderimleri konusunda Ã¶nemli bir yere sahiptir. Bundan dolayÄ± insanlarÄ±n gÃ¶nderileri esnasÄ±nda kullanmayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirmeleri gereken bir durum oluÅŸturmaktadÄ±r. Sizin iÃ§in AvcÄ±lar posta kodu nedir? Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ± konusunu detaylarÄ±yla derledik.Â
Ä°ÅŸte AvcÄ±lar posta kodu ve Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ±.
Â AvcÄ±lar Posta Kodu
Â AvcÄ±lar, Ä°stanbul'un ilÃ§elerinden biridir. Her ilÃ§enin de kendisine ait olan bir posta kodu bulunmaktadÄ±r. Ä°stanbul'un AvcÄ±lar ilÃ§esine posta gÃ¶nderimi yapacak olan pek Ã§ok kimse ilgili ilÃ§enin posta kodu nedir sorusunun cevabÄ±nÄ± merak etmekte ve araÅŸtÄ±rma yapmaktadÄ±r. Bu sorunun cevabÄ± ise, AvcÄ±lar ilÃ§esinin posta kodu 34315'tir.Â
Â Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahalleleri Posta KodlarÄ±
Â Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ± pek Ã§ok insanÄ±n merak ettiÄŸi ve araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konulardandÄ±r. Buna gÃ¶re AvcÄ±lar ilÃ§esinin mahallelerine ait olan posta kodlarÄ± ÅŸunlardÄ±r;Â
Â AmbarlÄ± Posta Kodu 34315,Â
Â AmbarlÄ± Mahallesi Posta Kodu 34315,Â
Â DenizkÃ¶ÅŸkler Mahallesi Posta Kodu 34315,Â
Â AvcÄ±larmerkez Mahallesi Posta Kodu 34310,Â
Â Cihangir Mahallesi Posta Kodu 34310,Â
Â FiruzkÃ¶y Mahallesi Posta Kodu 34325,Â
Â Tahtakale Mahallesi Posta Kodu 34325,Â
Â YeÅŸilkent Mahallesi Posta Kodu 34325,Â
Â GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Mahallesi Posta Kodu 34320,Â
Â MustafakemalpaÅŸa Mahallesi 34320,Â
Â Ãœniversite Mahallesi 34320.
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