AvcÄ±lar Posta Kodu Nedir? Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahallelerinin Posta KodlarÄ±

Ä°ÅŸte AvcÄ±lar posta kodu ve Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ±.

Â AvcÄ±lar Posta Kodu

Â AvcÄ±lar, Ä°stanbul'un ilÃ§elerinden biridir. Her ilÃ§enin de kendisine ait olan bir posta kodu bulunmaktadÄ±r. Ä°stanbul'un AvcÄ±lar ilÃ§esine posta gÃ¶nderimi yapacak olan pek Ã§ok kimse ilgili ilÃ§enin posta kodu nedir sorusunun cevabÄ±nÄ± merak etmekte ve araÅŸtÄ±rma yapmaktadÄ±r. Bu sorunun cevabÄ± ise, AvcÄ±lar ilÃ§esinin posta kodu 34315'tir.Â

Â Ä°stanbul AvcÄ±lar Mahalleleri Posta KodlarÄ±

Â Ä°stanbul AvcÄ±lar mahallelerinin posta kodlarÄ± pek Ã§ok insanÄ±n merak ettiÄŸi ve araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konulardandÄ±r. Buna gÃ¶re AvcÄ±lar ilÃ§esinin mahallelerine ait olan posta kodlarÄ± ÅŸunlardÄ±r;Â

Â AmbarlÄ± Posta Kodu 34315,Â

Â AmbarlÄ± Mahallesi Posta Kodu 34315,Â

Â DenizkÃ¶ÅŸkler Mahallesi Posta Kodu 34315,Â

Â AvcÄ±larmerkez Mahallesi Posta Kodu 34310,Â

Â Cihangir Mahallesi Posta Kodu 34310,Â

Â FiruzkÃ¶y Mahallesi Posta Kodu 34325,Â

Â Tahtakale Mahallesi Posta Kodu 34325,Â

Â YeÅŸilkent Mahallesi Posta Kodu 34325,Â

Â GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Mahallesi Posta Kodu 34320,Â

Â MustafakemalpaÅŸa Mahallesi 34320,Â

Â Ãœniversite Mahallesi 34320.

Â