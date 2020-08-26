Avcılar Sahili'nde maske denetimi!

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın talimatı ile ilçede denetimler yoğunlaştırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri saat 21.00’den itibaren Avcılar sahil şeridinde yürüyüşe çıkanları maske takmaları konusunda uyardı. Durdurulanların GBT sorgulamaları da yapıldı.

Denetimi görenlerin çoğu denetim yapan görevlilerin yanına gelmeden yanlarında taşıdıkları maskeleri hemen taktı. Yüzlerinde maske bulunan ancak bunları çenelerinin altında kullananlar da uyarıldı. Bisikletlilerden de pedal çevirmedikleri süre içerisinde maske takmaları gerektiği belirtildi.

Avcılar’daki denetimlerin çeşitli alanlarda sürekli yapıldığı kaydedildi.