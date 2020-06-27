Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza

Avcılar sahiline dün akşam yapılan denetimde araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı.
Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide maske bulunmadığı belirlendi. Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uyguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.