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23.12.2020 - 09:11 | | DHA

Avcılar'da aydınlatma direği TIR'ın üzerine devrildi

Avcılar'da virajı alamayan TIR'ın çarptığı beton aydınlatma direği çekici kabininin üzerine düştü. Güvenlik kamerası ile görüntülenen kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kaza, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Avcılar'da aydınlatma direği TIR'ın üzerine devrildi
Avcılar'da aydınlatma direği TIR'ın üzerine devrildi
Avcılar'da aydınlatma direği TIR'ın üzerine devrildi
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Kaza, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Çavuşoğlu Sokak'ta meydana geldi. Güçlendirme çalışması yapılan Atatürk Ortaokulu'na malzeme almak üzere giden TIR'ın sürücüsü Zafer Caddesi'nden Çavuşoğlu Sokak yönüne döner dönmez yolun köşesindeki beton aydınlatma direğini devirdi. Dorsenin çarpması sonucu devrilen beton direk, gürültü ile çekici kabininin üzerine düşerek kısmen gömülmesine neden oldu. Bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası ile kaydedilen kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Olayın bildirilmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü, belediye ve elektrik kurumu görevlileri gelerek tespit ve direği kaldırma çalışması yaptı. Kazanın şaşkınlığını bir süre üzerinden atamayan sürücü dar sokaklara girmek istemediğini ancak, ısrarlar üzerine 6 paleti almak üzere yola çıktığını direğin büyük bir gürültü ile sürücü kabininin üzerine düştüğünü anlattı.

 

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