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25.08.2020 - 16:36 | | DHA

Avcılar'da çatal-kaşık fabrikasında yangın

Avcılar'da çatal-kaşık fabrikasının ambalaj bölümünde çıkan yangın itfaiyenin çabası ile söndürüldü.

Avcılar'da çatal-kaşık fabrikasında yangın

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sokak'taki metal mutfak eşyaları üretilen fabrikanın ambalaj bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki tesislerde çalışanlar da dışarı çıkarak çalışmaları izledi. Yangın itfaiyenin çabaları ile söndürüldü.

Avcılarda çatal-kaşık fabrikasında yangın

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