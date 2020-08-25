Avcılar'da çatal-kaşık fabrikasında yangın

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sokak'taki metal mutfak eşyaları üretilen fabrikanın ambalaj bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki tesislerde çalışanlar da dışarı çıkarak çalışmaları izledi. Yangın itfaiyenin çabaları ile söndürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'taMalazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı