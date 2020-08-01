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01.08.2020 - 10:53 | | DHA

Avcılar'da feci kaza! 1 ölü

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç taklalar attıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Metal yığınına dönen hafif ticari araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Avcılar'da feci kaza! 1 ölü

Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne yan yolda giden Murat Uludağ, iddiaya göre Ambarlı Kavşağı yakınlarında bir başka aracın sıkıştırması sonucu yönetimindeki 34 AN 2633 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü yitirdi. Taklalar atan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 servisine haber verildi.

Kazanın hemen ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katılan çevredekiler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Polis, bir yandan yaralının kurtarılması için çaba harcarken, kavga edenleri güçlükle ayırabildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü Murat Uludağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başlattı.

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