AvcÄ±lar'da gece yarÄ±sÄ± feci kaza! 2 yaralÄ± var

Kaza saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda AvcÄ±lar D-100 Karayolu Haramidere Sanayi Sitesi Ã¶nÃ¼nde Ankara istikametinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen iÃ§inde 4 kiÅŸinin bulunduÄŸu 06 FA 0577 plakalÄ± otomobil, Ahmet Cem Ä°.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 34 JG 7903 plakalÄ± otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otomobil savrularak yol kenarÄ±ndaki aydÄ±nlatma direÄŸine vurarak durabildi.





Kazada otomobil iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan Ahmet Cem Ä°. ile diÄŸer otomobilde bulunan 1 kiÅŸi yaralandÄ±. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri otomobil iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ahmet Cem Ä°.'yi kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. YaralÄ±lar olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.













KazayÄ± gÃ¶ren Besim Atay yaÅŸananlarÄ±, Normal seyir halinde gelirken, beyaz araba arka saÄŸdan vurunca direÄŸe soktu. 2 yaralÄ± vardÄ±. Bu arabada zaten tek kiÅŸi vardÄ±, Ã¶bÃ¼r arabada 4 kiÅŸilerdi. Herhalde onlarda tahminen alkol de vardÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Kazaya karÄ±ÅŸan otomobiller Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla otoparka gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken polis kazayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.