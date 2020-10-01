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01.10.2020 - 10:53 | | DHA/İHA

Avcılar'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ölü bulundu

Avcılar'da bodrum katındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına zincirle asılı halde bir ceset bulundu. İş yeri sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Avcılar'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi gülistan sokakta meydana geldi. İş yerini açmak için dükkana gelen çalışan, demir korkuluklarda zincirle asılı bir cesetle karşılaştı.

Şahsın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın bir süredir kayıp olan Cihan B. (36) olduğunu belirlediler.

Olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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